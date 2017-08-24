İkiz plaka dolandırıcıları yakalattı

Bir teknoloji firmasına ait 2012 model lüks araç şirketine devletin el koymasıyla haciz vuruldu. Edinilen bilgiye göre, şirket içerisinden bir yönetici, şirkete ait olan 81 A 061 plakalı 350 bin TL değerindeki siyah lüks aracı M.S.D. (55) ve C.U. (42) isimli şüphelilere 50 bin TL’ye sattı. Aracı daha yüksek fiyata satmak isteyen şüpheliler, aracın hacizli olduğunun anlaşılmaması için Ankara’da aynı marka ve model olan farklı renkteki araçla sistem bilgisini değiştirdi. Şüpheliler aracın plakasını ise, kendilerinde bulunan 34 UY 3124 plaka ile değiştirdi. Fakat, orijinalde siyah olan araç plaka sorgulamasında beyaz çıktı.

3 aracı tek araç gibi kullanmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro ekipleri araç sistemi ve plaka sorgulamasında araç renklerinin farklı olması üzerine 34 UY 3124 plakalı aracı takibe aldı. Yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Beylikdüzü’nde sahte plakalı lüks aracın içinde bulunan C.U.'yu (42) yakaladı.

34 UY 3124 plakanın orijinalde takılı olduğu aracı bulmak için çalışmalarına devam eden polis ekipleri, aracı Bayrampaşa’da bir oto yıkama dükkanı içerisinde ele geçirdi. Bayrampaşa'da yapılan operasyonda M.S.D. (55) isimli şüpheli şahıs da yakalandı. Yapılan çalışmalarda zanlıların 3 farklı aracı tek bir plaka ile tek araç haline getirdikleri anlaşıldı.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.D ve C.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ufuk Kıvık