Önceki gün Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena Stadyumu’nda görevli çevik kuvvet ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Hüseyin Akyüz’ün Bursa’daki baba ocağı yasa boğuldu. Karabük’te üniversite okuyan ikizi Hasan Akyüz, kardeşinin şahadet haberini almasının ardından büyük üzüntü yaşarken, kuzeni Halil İbrahim Akyüz ise kendisine öz kardeşi gibi yakın hissettiğini söylediği Hüseyin Akyüz’ün şehitlik hayali kurduğunu dile getirdi.

4 kardeşin en küçüğü olan Hüseyin Akyüz'ün şehit olmak istediği öğrenildi. 1,5 senelik polis memuru Hüseyin Akyüz ile patlamanın yaşandığı gün birlikte olan kuzeni Halil İbrahim Akyüz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kendisiyle İstanbul’da iki üç gün beraberdik. O sabah göreve çıktı. Mesleğini severek yapıyordu. ‘En kötü şehit oluruz’, ‘İnşallah bize de nasip olur şehitlik’ diyordu. Normal bir kardeşten daha yakındı bize. Annesi ve babası ikizi Hasan hayatta olduğu için biraz teselli olacak” dedi.

Burak Türker - Cengiz Gündüz