Diğer
Kategoriler

İkizleri ölüm bile ayıramadı

Bursa’da anneleri tarafından zehirlendiği ileri sürülen ikiz kızların cenazeleri aynı tabuta konuldu. İkizlerin ve annelerinin cenazesi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine getirilirken, yakınları göz yaşlarına boğuldu.

İkizleri ölüm bile ayıramadı

10 Ocak 2017 17:17

Olay, merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile aralarında sıkıntı bulunan 25 yaşındaki Zahide Kahraman, görümcesine 'hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra 4,5 yaşındaki kızları Ecrin ve Eslem’i zehirleyerek kendisini de holdeki doğalgaz borusuna yemeniyle astı. Görümcenin haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman, eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye eşini de 112 Acil Servis ekipleriyle götüren genç adam ikizlerini ve eşini kurtaramadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ikizlerin ve annelerinin cenazesi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderildi. Kendini asarak canına kıyan Zahide Kahraman ile çocuklarının yarın defnedileceği açıklandı.

Dursunbey Devlet Hastanesi morguna getirilen cenazeleri yakınları karşıladı. Hastane önünde fenalık geçiren yakınlarına sağlık çalışanları müdahale etti. İkiz kardeşin tek tabuta konulması herkesi duygulandırdı.  

Hüdayi Demirhan
 

Etiketler: ikiz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç