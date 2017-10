İklim değişikliği ABD'ye milyarlarca dolara mal oluyor

Mali Sorumluluk Ofisi, önümüzdeki on yıllarda tahrip edici fırtınalar, orman yangınları, seller ve kuraklıkların önümüzdeki on yıllarda daha sık olması beklenirken, iklim değişikliğinin her yıl ABD'deki vergi mükelleflerine binlerce dolara mal olduğu açıkladı.

Mali Sorumluluk Ofisi'nin hazırladığı rapor, federal hükümetin afet yardım programları ve sel ve ürün sigortasından doğan kayıplardan ötürü son on yılda 350 milyar dolardan fazla para harcadığını ortaya koydu. Üstelik bu rakam, ülkenin tarihinde en çok maddi hasara mal olan orman yangınları ve üç büyük kasırgadan doğan hasarı içermiyor. Rapor, bu maliyetlerin sadece gelecekte artacağını ve potansiyel olarak 2050 yılında kadar yılda 35 milyar dolar tutan bir bütçeye ulaşacağı bildirildi.