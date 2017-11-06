İklim Değişikliği Konferansı Bonn'da başladı

UNFCCC kapsamında Taraflar Konferansı'nın 23’ücüsü bugün Almanya'nın Bonn kentinde başladı. Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, 23. Taraflar Konferansı'nın (COP23) açılışında yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin sorumluluktan kaçınmaması gerektiğini ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden bu şekilde korunabilineceğini söyledi.

İki hafta sürecek olan konferansa yaklaşık 200 ülke katılıyor. Konferansın başkanlığını Fiji’nin Başbakanı Frank Bainimarama yapıyor. Fiji, küresel ısınmadan olumsuz etkilenen bir ada ülkesi olmasıyla biliniyor. Hükümet yetkilileri, devlet adamları, çevre aktvistleri ve bilim insanlarının da katıldığı konferansa yaklaşık 25 bin kişi katılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başbakanı Emmanuel Macron’un da katılacağı konferansta küresel ısınma ve Paris İklim Anlaşması kuralları da tartışılacak.

Her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nın ilki 1995 yılında yapıldı. UNFCCC, iklim değişikliğinin dünya çapında bir tehdit olduğunu, bunun için bir eylem gerektirdiğini kabul eden ülkeler tarafından 1992'de kabul edilmiş olan uluslararası bir anlaşma.

Sinan Karamurat

