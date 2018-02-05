İklimlendirme fuarı ISK-SODEX için geri sayım başladı

Gerçekleştirdiği ihracat artışlarıyla Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri haline gelen iklimlendirme sanayi, başarısını 7-10 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ISK-SODEX fuarında taçlandırmaya hazırlanıyor. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliği ile organize edilen Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ISK-SODEX’e bu yıl 44 ülkeden binin üzerinde firma katılacağı bildirildi. Sektörün oyuncularını bir araya getirecek olan fuarda ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmalar yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Ayrıca, enerji verimliliği ve bina otomasyon ürün grupları ile fuarın her zamankinden daha zengin bir deneyim sağlayacağı ifade edildi.

Kombi ustaları yarışıyor

Sanayicileri bir araya getirecek olan fuarın, renkli etkinliklere de sahne olacağı söylendi. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Ustalar Ligi 2018 yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası 'Türkiye'nin en iyi ustası' olarak ödüllendirileceği belirtildi. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL değerinde ödül verileceği aktarıldı.

Ziyaretçilere kombi ve araba kazanma şansı

Fuarda ziyaretçiler için bir de çekiliş yapılacağı, çekilişle 1 ticari araç ve 6 adet kombini ziyaretçilere verileceği vurgulandı.

Uluslararası alım heyetleri fuarda olacak

170'i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Ticaret Heyeti programı kapsamında olmak üzere, toplam 470 kişinin yer aldığı satın alma heyetlerinin fuarda katılımcı firmalarla buluşacağı, uluslararası delegasyonların, düzenlenecek B2B toplantılarda Türk ihracatçıları ile tanışma olanağı bulacağı, yeni işbirliklerinin yolunun aranacağı bildirildi.

80 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuarda, destekleyici programların yürütüleceği, katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkanlar sunulacağı belirtildi. Bu yıl ilk kez oluşturulan Forum Alanı’nda ise katılımcıların yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini, ziyaretçilere tanıtma imkanı sunacağı ifade edildi.

İklimlendirme sistemlerinin geleceğini etkileyen dijitalleşme, verimlilik gibi konular da fuar süresince düzenlenecek toplantılarda masaya yatırılacağı belirtildi. Birçok dernek ve oda sektörün tüm paydaşları arasındaki diyaloğu artırmak amacıyla bu yıl ilk defa seminer ve konferans düzenleyeceği, sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaşacakları bu seminerlerde rüzgarsız teknolojilerden enerji verimliliğine ve ileri teknolojili ürünlerden endüstri 4.0'a kadar birçok konunun tartışmaya açılacağı açıklandı.

