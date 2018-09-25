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İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor
İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, bayilerinde perakende ve kurumsal müşteri deneyimini güçlendirecek yeni showroom konseptini ilk olarak Rize ve İzmir’de hayata geçirdi. Ürünlerin ön plana çıktığı, sade ve modern tasarıma sahip yeni konsept, önümüzdeki dönemde tüm İklimsa bayilerine uygulanacak.

33 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve 450'den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa, müşterilerinin alışveriş deneyimini zenginleştirecek yeni konsept projesini başlattı. Müşterilerin ürünleri daha rahat bir şekilde inceleyeceği, modern tasarıma sahip yeni konsepti ilk olarak Rize merkezdeki Kaçkar Soğutma, İzmir Balçova'daki Cem-Ka Klima bayilerinde uygulamaya başlayan İklimsa, sırasıyla Türkiye genelindeki tüm bayilerinde hayata geçirmeyi planlıyor.

İklimsa, perakende müşterilerinin kullanımına uygun olarak duvar tipi klimalarda kendini ispat etmiş dünya markaları Mitsubishi Heavy Industries, Sharp, GEA (General Electric Appliances), kendi markası Sigma ile A+++ enerji verimliliği, inverter teknolojisi, teknolojik donanımları, farklı fiyat aralıkları ve uygun ödeme koşulları ile zengin bir ürün gamı ve hizmet seçeneğini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Bunun yanı sıra, çoğunlukla KOBİ'lerde kullanılan profesyonel seri ve çoklu sistem (multi) klimalarda üstün Japon teknolojisine sahip Mitsubishi Heavy Industries ve kendi markası Sigma ile farklı ürün ve fiyat alternatiflerini tüketicilerle buluşturuyor. Profesyonel seride ise salon, kaset, kanallı, tavan ve yer-tavan tipleri ve çoklu sistem (multi) klimalarda duvar, kanallı, kaset tipi iç ünitelerle çözümler sunuluyor.
 

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