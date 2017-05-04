İKMİB, kimya ihracatının şampiyonlarını ödüllendirdi

Raffles İstanbul Zorlu Center’da düzenlenen İKMİB 2016 İhracatın Yıldızları Ödülleri töreninde 23 kategoride 115 ödül sahiplerini buldu. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, 2016 yılında 14 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcilerini yeni rekorlar için cesaretlendiriyor. Türkiye sanayinin nabzını tutan ve 300 binden fazla kişiye istihdam üreten kimya sektörü, 2017 yılı için 15,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu. Yılın dört aylık döneminde geçen yıla kıyasla ihracatını yüzde 17,41 artıran ve 5 milyar 369 milyon dolar ihracata ulaşan kimyada moraller yerinde.

İKMİB’in üye firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği 2016 İhracatın Yıldızları Töreninde, 23 farklı kategoride 115 ödül verildi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz’ün ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine; TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Meclis Başkanı Şekip Avdagiç, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu, İKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri, AKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör firmaları katıldı. Kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmanın ödüllendirildiği gecede bu yıl yeni eklenen 'En Katma Değerli İhracat', 'Hedef Ülkelere İhracat', 'Pazar Sayısı Artış' gibi kategorilerde de en başarılı firmalar ödüllendirildi.

İstanbul İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, törende yaptığı konuşmada ödül alan firmaları kutladı ve şunları söyledi: “Ülkemiz için zor bir yılı geride bıraktık. Birbirimizden aldığımız güç sayesinde yaşanan tüm siyasi ve ekonomik olumsuzluklardan mümkün olan en az şekilde etkilendik. Ülkesine ve insanlarına inancı tam olan ihracatçılarımız tüm zorluklara rağmen mücadelelerine devam ederek ülke ekonomisinin olumlu görünümünü korumayı başardı.Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya yaşamın her alanına yönelik ürünler sunan kimya sektörümüz, son yıllardaki ihracat hamlesi ile Türkiye ekonomisinin en dinamik sektörleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Avrupa başta olmak üzere Afrika’dan Güney Amerika ve Uzakdoğu’ya kadar geniş bir dağılımda ihracat yapan sektörümüz rekabet gücünü her geçen yıl artırıyor. 2016 yılında büyük bir gayretle çalışan ve 200’den fazla ülkeye ürünlerini ulaştıran tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. İhracatın Yıldızları ödüllerinin firmalarımız açısından önemli bir motivasyon olduğu inancındayız''.

2016 yılında kimya sektörünün 14 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Murat Akyüz, sektörün 2017 ihracat hedefinin 15,5 milyar dolar olduğunu belirterek, ''İhracatçılarımız açısından kolay olmayan bir yılın ardından 2017’ye rekor ihracat artışları ile başladık. Kimya ihracatı Ocak-Nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 13,60 artışla 6 milyon 590 bin ton, değerde ise yüzde 17,41 yükselişle 5 milyar 369 milyon dolara ulaştı. Kimya sektörümüzün bu dönemde en çok ihracat yaptığı ilk on ülke; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Singapur, Mısır, ABD, İtalya, İspanya, İran ve Malta oldu. Otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından üçüncülüğümüzü koruduk. Yılın dört aylık döneminde yakaladığımız rekor artışlarla 2017 yılı için belirlediğimiz 15,5 milyar dolarlık ihracat hedefine rahatlıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz'' diye konuştu.

İKMİB 2016 İhracatın Yıldızları Ödüllerini alan firmalar şöyle:

Organik Kimyasallar İhracatı

MKS Marmara Entegre Kimya, AKPA Organik Peroksit Kimya, Genfar İlaç, Sandoz Syntek İlaç Hammaddeleri, Ak-Pa Tekstil

Anorganik Kimyasallar İhracatı

ETİ Maden İşletmeleri, CİNER İç ve Dış Ticaret, MARZİNC Dış Ticaret, EGESİL Kimya, A.B Gıda

Kauçuk Ve Ürünleri İhracatı

Polimer Kauçuk, Teklas Kauçuk, Standard Profil, Trelleborg İstanbul Endüstriyel Hortumlar, Ravago Petrokimya

Eczacılık Ürünleri İhracatı

Sandoz İlaç, CO-RE-NA Ecza Deposu, Bilim İlaç, Nobel İlaç, Sandoz Grub Sağlık Ürünleri

Boya, Vernik, Mürekkepler İhracatı

Ak-Pa Tekstil, Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri , Jotun Boya, Akkim Yapı Kımyasalları, Sel Dış Ticaret Ve Kimya

Kimyasal Gübreler İhracatı

Gemlik Gübre, Bagfas Bandırma Gübre, Sunbila Dış Ticaret, Neufarm Kimya, Gübre Fabrikaları

Tek Kullanımlık Plastik Ev Ve Mutfak Ürünleri İhracatı

Yıldız Plastik Ve Ambalaj, Sem Global Dış Ticaret, Yömserexport Dış Ticaret, Atilla Türk, Violet House Plastik

Plastikten Mamul Ev Ve Mutfak Eşyaları İhracatı

Demka Plastik Züccaciye, Cambro Özay, Gonpa Ev Gereçleri, Dünya Plastik, Irak Dış Ticaret

İnşaat Plastikleri İhracatı

Fırat Plastik Kauçuk, Süperlit Boru, Ege Profil, Saray Döküm Ve Madeni Aksam, Maksimum Dış Ticaret

Plastik Ambalaj İhracatı

Korozo Dış Ticaret, Elif Plastik Ambalaj, Polınas Plastik, Roma Plastik, Vatan Plastik

Plastik Hammaddeler İhracatı

Organik Kimya, Argon Kimya, Ravago Petrokimya, Kimteks Poliüretan, Pulver Kimya

Renkli Kozmetikler İhracatı

Erkul Kozmetik, Kosan Kozmetik, Tan-Alıze Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri, Kadıoglu Kozmetik, Ataç Dış Ticaret

Kişisel Bakım Ürünleri İhracatı

Evyap İnternatıonal, Coster Aerosol Valf, Sora Kozmetik, Ps Ambalaj Kozmetik, Kozmo Kimya

Islak Temizleme Mendilleri İhracatı

Sapro Temizlik Ürünleri, Arsan Kimya, Fulya Kozmetik, Kardeşler Uçan Yağlar, Aksan Kozmetik

Koku Kimyasalları İhracatı

Erdoğmuş Parfüm Sanayi, Seluz Kimya Kozmetik, Gülçiçek Kimya Ve Uçan Yağlar, Froma Kimya, Elso Kimya

Lezzet Kimyasalları İhracatı

Aromsa Besin Aroma, Aromatech Gıda, Çağdaş Kimya, Elso Kimya, Yener Gıda Ve Endüstriyel Kimya

Sabun Ve Yıkama Müstahzarları İhracatı

Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri, Procter and Gamble Tüketim Malları , Evyap İnternatıonal, Basf Türk Kimya, Dalan Kimya

Mineral Yakıtlar İhracatı

Aygaz, Milangaz L.P.G. Dağıtım, Özersoylar Tarım Ürünleri, OMV Petrol Ofisi, İpragaz A.Ş

Madeni Yağlar İhracatı

Shell&Turcas Petrol, BP Petrolleri, OMV Petrol Ofisi, Batı Nakliyat, Özçınarlar Petrol Ürünleri

Hedef Ülkelere İhracat

ETİ Maden İşletmeleri, Polimer Kauçuk Sanayi, AK-PA Tekstil, Teklas Kauçuk, Sandoz Grup Sağlık Ürünleri, Pazar Sayısı Artış, Özanadolu Kimya, Coşkun Kauçuk Sanayi, Pharmaturca İlaç, Co-Re-Na Ecza Deposu, Baerlocher Kimya

En Katma Değerli İhracat

Jd Dental Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş, Pfizer İlacları, Çam Ecza Deposu, Msy Emlak Medikal

İhracatını En Çok Artıranlar

Ak-Pa Tekstil, CO-RE-NA Ecza Deposu, Milangaz LPG, Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri, Erkul Kozmetik