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İktidar ve muhalefeti eleştirdi, gazeteciyi tersledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde cenaze törenine katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, iktidar, muhalefet ve medyayı eleştirirken, kendisine soru soran bir gazeteciyi ise tersledi.

İktidar ve muhalefeti eleştirdi, gazeteciyi tersledi

09 Ekim 2016 20:35

CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı’nın önceki gün vefat eden ablası Nurdan Ocakçı Türkant’ın cenaze törenine katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’de iktidarın, muhalefetin ve medyanın değişmesi gerektiğini söyledi. Medyaya yönelik sert eleştiriler getiren İnce, kendisine soru soran bir gazeteciyi ise tersleyerek, sorusuna yanıt vermedi. İnce konuşmasında, “Bu gidişattan kurtulacağız. Ortada bir AK düzeni var, bir medya ve muhalefet düzeni var. Üçü de birbirinden memnun bunun. AK Parti muhalefetten memnun, muhalefet medyadan memnun, gül gibi geçinip gidiyorlar. Benim itirazım, bu AKP düzenine de, muhalefet ve medya düzenine de itiraz ediyorum. Üçünü birden bir yerinden kırmamız lazım bunun. Bu iktidarı değiştirmemiz lazım, bu iktidarı değiştirmemiz için önce muhalefeti değiştirmemiz lazım. Bu medyayı değiştirmemiz lazım. Satılık bir medya ile karşı karşıyayız. Eminim ki konuştuklarımızın birçoğunun da haber olmayacağını hepimiz göreceğiz. Onun için Anadolu’yu karış karış gezerek medyanın dile getirmediklerini biz halkımızla dile getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, sorunuz varsa ben cevap vereyim” dedi.

Yerel bir gazete sahibinin “Sayın İnce muhalefetten şikayetçi oldunuz ama aynı zamanda bir muhalefet partisinin milletvekilisiniz” sözlerini yarıda kesen İnce, sorunun sorulmasına da fırsat vermedi. Gazeteciyi tersleyen İnce, “Olabilir, şimdi 15 dakika iktidarla ilgili, 15 saniye muhalefetle ilgili konuştum. Siz bana yine muhalefeti soruyorsunuz. Önce iktidarı sorun, sonra muhalefeti sorarsınız” diyerek tepki gösterdi.

İnce, daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Nurdan Ocakçı Türkant’ın cenaze törenine katıldı.


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