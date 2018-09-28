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İKÜ, yeni sanat yılını İdil Biret Resitali ile açıyor

İKÜ, yeni sanat yılını İdil Biret Resitali ile açıyor
İKÜ, yeni sanat yılını İdil Biret Resitali ile açıyor

Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek resitalde, Türkiye’nin klasik müzik dehalarından İdil Biret; Bach, Haendel, Chopin ve Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) her yıl birbirinden değerli isimleri ve grupları ağırladığı kültür sanat mekânı Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, yeni sanat yılında kapılarını İdil Biret Resitali ile açıyor.

9 Ekim Salı günü saat 19.00'da İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde gerçekleşecek resitalde, Türkiye'nin klasik müzik dehalarından İdil Biret; Bach, Haendel, Chopin ve Beethoven'ın eserlerini yorumlayacak.

750 kişi kapasiteli Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, yıl boyunca Fazıl Say, İncesaz, Kalben, Büyük Ev Ablukada, Haldun Dormen, Taksim Trio, Zeliha Berksoy gibi birbirinden değerli sanatçıları ve grupları ağırlayacak. Etkinliğin biletleri Biletix'ten temin edilebilecek.

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