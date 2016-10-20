Suriyeli kadın ve çocukların dramlarını konu alan ve yönetmenliğini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı Yönetmen Ahmet Bikiç’in, danışmanlığını ise İKÜ İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bülent Küçükerdoğan’ın yaptığı “Misafir” isimli belgesel film, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde mansiyon ödülü aldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Türki Cumhuriyetlerden birçok belgesel filmin görücüye çıktığı festivalde, Kırgız yönetmen Artıkpay Süyündükov “Göç” belgeseli ile birinciliğe, Hakasyalı Yönetmen Yuriy Kuroçka “Ben Hakkas” belgeseli ile ikinciliğe, Tatar Yönetmen Salavat Yuzeev “Shunu Gelecek” belgeseli ile üçüncülüğe layık görülürken İKÜ’lü Yönetmen Ahmet Bikiç de “Misafir” adlı belgeseliyle mansiyon ödülünü aldı.

Ödüllü filmler, Türki Cumhuriyetlerde gösterilecek

Çektiği belgeselle Suriye’deki iç savaş başladığından beri yaşamlarını Türkiye’de sürdüren Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin gerçeğini yansıtmak istediğini dile getiren Yönetmen Ahmet Bikiç, söz konusu belgeselin, savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalanların hikayelerini ve savaşın son bulmasına dair umutları yansıttığını söyledi. Festivalin önemine dikkat çeken Bikiç, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, filmin uluslararası anlamda yurt içi ve yurt dışından izleyiciyi belgeselle buluşturmak açısından çok önemli bir festivaldi. Bütün Türki Cumhuriyetlerden katılımın olması, filmin bu ülkelerde de gösterilecek olması ödül ve festivalin önemini bir kez daha vurguladı” dedi.

Hatay’daki mülteci kamplarında yaşanan gerçeği vizöre yansıttıklarını ifade eden Proje Danışmanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan ise bu nedenle aldıkları ödülün kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Harcadığımız emeğimizin karşılığını almak çok güzel. Geniş bir ekip ile Hatay’da türlü zorluklarla yaptığımız çalışmalar hedefini buldu. Amacımız, sosyal sorumluluklarımızın bilincine vararak önümüzde duran ama çoğumuzun görmediği sorunları masaya yatırmaktır” diye konuştu.

