Diğer
Kategoriler

İKÜ’lü 'Misafir'e ödül

Suriyeli kadın ve çocukların dramlarını konu alan ve yönetmenliğini İKÜ Öğretim Elemanı Ahmet Bikiç’in yaptığı 'Misafir' isimli belgesel film, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nden ödülle döndü.

İKÜlü Misafire ödül

20 Ekim 2016 15:39

Suriyeli kadın ve çocukların dramlarını konu alan ve yönetmenliğini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı Yönetmen Ahmet Bikiç’in, danışmanlığını ise İKÜ İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bülent Küçükerdoğan’ın yaptığı “Misafir” isimli belgesel film, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde mansiyon ödülü aldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Türki Cumhuriyetlerden birçok belgesel filmin görücüye çıktığı festivalde, Kırgız yönetmen Artıkpay Süyündükov “Göç” belgeseli ile birinciliğe, Hakasyalı Yönetmen Yuriy Kuroçka “Ben Hakkas” belgeseli ile ikinciliğe, Tatar Yönetmen Salavat Yuzeev “Shunu Gelecek” belgeseli ile üçüncülüğe layık görülürken İKÜ’lü Yönetmen Ahmet Bikiç de “Misafir” adlı belgeseliyle mansiyon ödülünü aldı.

Ödüllü filmler, Türki Cumhuriyetlerde gösterilecek

Çektiği belgeselle Suriye’deki iç savaş başladığından beri yaşamlarını Türkiye’de sürdüren Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin gerçeğini yansıtmak istediğini dile getiren Yönetmen Ahmet Bikiç, söz konusu belgeselin, savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalanların hikayelerini ve savaşın son bulmasına dair umutları yansıttığını söyledi. Festivalin önemine dikkat çeken Bikiç, “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, filmin uluslararası anlamda yurt içi ve yurt dışından izleyiciyi belgeselle buluşturmak açısından çok önemli bir festivaldi. Bütün Türki Cumhuriyetlerden katılımın olması, filmin bu ülkelerde de gösterilecek olması ödül ve festivalin önemini bir kez daha vurguladı” dedi.

Hatay’daki mülteci kamplarında yaşanan gerçeği vizöre yansıttıklarını ifade eden Proje Danışmanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan ise bu nedenle aldıkları ödülün kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Harcadığımız emeğimizin karşılığını almak çok güzel. Geniş bir ekip ile Hatay’da türlü zorluklarla yaptığımız çalışmalar hedefini buldu. Amacımız, sosyal sorumluluklarımızın bilincine vararak önümüzde duran ama çoğumuzun görmediği sorunları masaya yatırmaktır” diye konuştu.
 

Etiketler: İstanbul Kültür Üniversitesi, misafir, Prof.Dr. Bülent Küçükerdoğan, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!