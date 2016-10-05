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İKÜ’lü öğrenciler, 1. Bilim ve Kariyer Günü’nde buluşuyor

IEEE IKU EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society), biyoloji bilimi ve dallarını okuyan öğrenciler için alanında uzman isimlerin yer alacağı “1. Bilim ve Kariyer Günü” adı altında bir seminer programı düzenliyor.

İKÜlü öğrenciler, 1. Bilim ve Kariyer Gününde buluşuyor

05 Ekim 2016 14:27

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrenci kulüplerinden IEEE IKU EMBS, Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelen bilim insanı ile sektörün tanınmış isimlerini İKÜ’lü öğrencilerle buluşturuyor. IEEE IKU EMBS, biyoloji bilimi ve dallarını okuyan öğrencilerin lisans eğitimleri süresince seçecekleri alanda doğru tercih yapabilmeleri ve kariyerlerini en iyi şekilde planlamaları için alanında uzman isimlerin yer alacağı “1. Bilim ve Kariyer Günü” adı altında bir seminer düzenliyor.

14 Ekim Cuma günü, İKÜ Önder Öztunalı Konferans Salonu’da gerçekleşecek olan seminer programında, Abdullah Gül Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nden Doç. Dr. Devrim Gözüaçık, Zaxe 3D Printing Techonologies’in Kurucusu Baki Gezgen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Stajyer Doktor İnci Kadribegiç ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir Bilim Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Nurcan Orhan ile Kişisel Gelişim Platformu İnsana Yatırım’ın Kurucusu/Kariyer Danışmanı Orhan Erkut yer alacak. IEEE IKU EMBS’li öğrenciler tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan “1. Bilim ve Kariyer Günü”nde, “Lösemililerde İlaç Dirençliliği”, “Embriyonik Kök Hücreler ve DNMT3L Geni”, “Sinirbilimi“, Girişimcilik-Doğru Bilinen Yanlışlar” ile “Üniversitelilerde Kariyer Planlama” gibi başlıklar konuşulacak.
 

Etiketler: (Engineering in Medicine and Biology Society), Bilim ve Kariyer Günü, biyoloji bilimi, IEEE IKU EMBS, İstanbul Kültür Üniversitesi


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