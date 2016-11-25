Kamuoyuna sosyal medya hesabından Gurup Başkan Vekilliğinden istifa ettiğini duyuran Bülent Demirbaş, İl Genel Meclisinde yolsuzluk iddiasını gündeme taşımak istemesini ve buna sessiz kalınmasını gerekçe göstererek istifa ettiğini bildirdi.

MHP İl Genel Meclisi üyesi Av. Bülent Demirbaş, "MHP Gurup Başkan Vekilliğinden istifa ediyorum. Sosyal medya aracılığı ile İl Genel Meclisi koridorlarında dolaşan bazı yolsuzluk dedikoduları nedeniyle komisyon talep edeceğimizi dile getirmiştim. Gerçekleşen toplantıda üzerime yüründü ve muhalefetin sessiz bakışları önünde bir takım gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliğe müdahale eden CHP'li arkadaşlara teşekkür ederim. Bundan sonrası yargı ve müfettişlerin olacak." ifadelerinde bulunarak istifa gerekçesini açıkladı.

Enderhan Öz

