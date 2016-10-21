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İl Trafik Komisyonu TEDES kararını verdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Şubat ayında uygulamaya konulan ve İçişleri Bakanı’nın açıklamasının ardından bir süredir dondurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili İl Trafik Komisyonu kararını verdi. İl Trafik komisyonu hız sınırlarında herhangi bir değişiklik yapmadan TEDES’in aynı hız sınırlarıyla uygulamaya devam edebileceği yönünde karar aldı.

İl Trafik Komisyonu TEDES kararını verdi

21 Ekim 2016 17:42

Komisyon hız sınırlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, ilgili firmanın TEDES uygulamasının gerçekleştirildiği bölgelerde uyarıcı levha ve ışıklı tabelaları daha belirgin ve rahat görülebilir bir konuma getirmesi gerektiği yönünde karar alındı. Komisyon kararı, Vali Süleyman Elban tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmanın istenilen düzenlemeleri yapmasının ardından TEDES’lerin yeniden çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

Hız limitlerinin artırılmasının beklendiği İl Trafik Komisyonu’ndan bu yönde bir karar çıkmazken, Bakanlığın talimatı üzerine ilgili firmanın gerekli düzenlemeleri yapması yönünde karar alındı. Buna göre, Bozüyük’teki TEDES’lerin uygulayıcı firması TEDES’lerin bulunduğu alanlara gelmeden birkaç yüz metre önce uyarıcı levha ve tabelalar yerleştirecek. Bu argümanlar, rahat görülebilir bir konumda olacak. Ayrıca aydınlatmalarla daha dikkat çekici hale getirilecek.


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