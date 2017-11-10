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İlaç içirip hırsızlık yaptıran şahıslar tutuklandı

Erzincan da 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarındaki diğer şahıslara da ilaç içirerek hırsızlık yaptıran şahısların da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

İlaç içirip hırsızlık yaptıran şahıslar tutuklandı

10 Kasım 2017 18:25

Erzincan’da değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen E.S, Ç.Ş, A.K, S.K, E.A, K.Ş, N.A.ve K.A. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan alınan ifadeler doğrultusunda N.A. ve K.A.’nın uyuşturucuya alternatif olarak kullanılan ve yeşil reçete ile satılan hapları kullandıkları ve şahıslara kullandırdıkları bu sayede hapların etkisi ile hırsızlık yaptırdıklarını itiraf ettiler.

Ekipler yakalanan şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise hırsızlık yaptıkları yerlerden çaldıkları çok sayıda eşya ve 152 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.

Şahıslar hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen, E.S, Ç.Ş, A.K, SK, E.A. N.A ve K.A. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak, Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna, K.Ş. ise yaşının küçük olması dolayısıyla yapılan işlemlerden ardından ailesine teslim edildi. 

Abdullah Aslan
 

 

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