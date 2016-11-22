Kaza akşam saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan Ertürk (23) idaresindeki 67 LJ189 plakalı motosiklet seyir halindeyken aniden devrildi. Sürücü ve motosiklet bir süre yerde sürüklendikten sonra durabildi. Vatandaşların yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü kalp hastası olduğunu ve sabah ilacını almayı unuttuğu için rahatsızlandığını söyledi. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

