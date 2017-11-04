İlaçla uyuttuğu vatandaşların paralarını çalan gaspçı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “1 Kasım 2017 tarihli ulusal basında çıkarak, kendisine tanımadığı bir kişi tarafından ilaçlı kayısı yedirilerek uyutulduğunu ve parasının gasp edildiğini beyan eden vatandaşımızın kamera görüntüleri televizyonlarda yayınlandığı esnada, çok sayıda vatandaşımızın televizyon programını arayarak aynı yöntemle kendilerini dolandıran kişinin de kameralarda görünen aynı kişi olduğunu beyan etmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatılmıştır. Ülke genelinde, aynı yöntemle meydana gelen ve failleri tespit edilemeyen gasp ve dolandırıcılık olayları incelenmiş, olayların meydana geldiği iller ile irtibata geçilerek şüphelinin tespiti ile yakalanarak süratle adalete teslim edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır” denildi.

Açıklamada, Kocaeli Gebze’de 5 Eylül 2017 tarihinde aynı yöntemle bir vatandaşın 3 bin 500 TL parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince güvenlik kameraları ve aynı yöntemle suça işleyen şahısların incelenmesi sonucu şüphelinin C.D. olduğunun tespit edildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar ve takip sonucu; 9 ayrı şehirde aynı yöntemle vatandaşların parasını gasp eden C.D.’nin Mersin Mezitli ilçesi Sarılar köyünde birlikte saklandığı cezaevi firarisi S.K. ile birlikte yakalandığı aktarıldı. Hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.D., 49 ayrı suçu tespit edilerek, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Caner Ünver

