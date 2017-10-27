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İlahiyatçı Enver Baytan Hocanın hayatı kitaplaştırıldı

İlahiyatçı Enver Baytan Hoca’nın hayatı yazar Arslan Ateş'in kaleminden Yeni Devir Yayınlarından çıktı.

İlahiyatçı Enver Baytan Hocanın hayatı kitaplaştırıldı

27 Ekim 2017 11:27

İlahiyatçı Enver Baytan Hoca'nın hayatının anlatıldığı kitap piyasaya çıktı. Yazar Arslan Ateş'in yayına hazırladığı eserin birinci baskısı Yeni Devir Yayınevi tarafından yapıldı. Eser yaklaşık 160 sayfadan oluşuyor.

Enver Baytan Hoca’nın kendi dilinden hayat hikâyesinin anlatıldığı eserde; ilmi faaliyetleri, kimlerle teşriki mesaisinin olduğu, mücadelesi, mesajları, ara ara nasihatleri bulunmakta. Kitapta, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ile ilgili çok özel tespitler ve Necip Fazıl Kısakürek’in söylentilerin aksine namazlardaki hassasiyetine ve taviz vermeyen onurlu duruşuna kadar birçok örnekleme yer veriliyor. Eserde ayrıca Gönenli Mehmet Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Seyid Şefik Efendi, Mustafa Sabri Efendi ve Ahmet Davutoğlu Hoca, Bekir Haki Efendi, Mustafa Sabri Efendi ile ilgili hatıralar da bulunuyor. 

İfsat hareketlerine karşı yürüttüğü mücadelenin de yer aldığı eserde, İlim Yayma Cemiyeti’nden Yeşilay’a, Milli Gençlik Vakfı’ndan İslami Edebiyat Vakfı’na kadar bir çok alanda hizmet vermiş, sadece sohbet etmekle, makale ve kitap yazmakla yetinmemiş özellikle gençleri tehdit eden, yakıcı, yıkıcı cereyanlarla da mücadele etmiş bir aksiyon adamı ile karışılacaksınız. 

Birinci baskısına ilginin çok fazla olduğu eserin ikinci baskısı yapılmaktadır.


 

Etiketler: Arslan Ateş, Enver Baytan

 

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