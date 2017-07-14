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İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2017 yılı İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz 2017 olarak açıklandı.

İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün 31 Temmuz

14 Temmuz 2017 17:31

Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluğundaki bulvar, cadde ve sokaklarda reklam tabelaları bulunan işletmelerin, cezalı duruma düşmemeleri için İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sona erecektir. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemelerini hatırlatır, saygılar sunarız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ödemelerin Peştemalcı Caddesi üzerindeki Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında yer alan Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılabileceği bildirildi. 


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