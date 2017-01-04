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İlanlarla kısmetini arıyor

Balıkesir’de kendisine ait evde yaşayan 60 yaşında Nurettin Gerenli, yakın sokak ve caddelerde bulunan elektrik direklerine astığı ilanlarla kısmetini arıyor.

İlanlarla kısmetini arıyor

04 Ocak 2017 11:59
İlanlarla kısmetini arıyor - Tıkla İzle

Babasından kalma evde yıllardır tek başına yaşayan 60 yaşındaki Nurettin Gerenli evlenmek için mahallenin yakın çevresindeki elektrik direklerine astığı ilanlarla kısmetini arıyor. Daha önce evinin doğalgazını ödemek suretiyle yanında kalması için aile arayan Nurettin Gerenli emekli olduğunu ve gelirini hayat arkadaşı ile paylaşmak istediğini söyledi. Gerenli, "Ben 60 yaşındayım 2 sene önce emekli oldum ondan önce hiç bir gelirim yoktu. 2 sene önce Bağkur’dan emekli olduktan sonra şimdi bin lira maaşım var. Ben pazarcıydım, pazarcılıktan emekli oldum ve hiç evlenmedim. Ev ölen babamdan miras kaldı, eskiden gelirim yoktu şu anda gelirim var şimdi 35-40 yaşlarında bir hatun arıyorum" dedi.

Evleneceği kişinin 35-40 yaşlarında olmasını istediğini söyleyen Gerenli, kendisi de yaşlı olduğu yaşlı bir eş istemediğini söyledi.

Otağ Fırıncıoğulları

Etiketler: Nurettin Gerenli


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