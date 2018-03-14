Diğer
Kategoriler

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanı FETÖden gözaltına alındı

14 Mart 2018 14:55

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün TSK'daki kripto yapısının çökertilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın merkezli olarak Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.’nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

3 kişinin daha arandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan askeri personeller arasında, örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç