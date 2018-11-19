İlçe takımına hem başkanlık hem antrenörlük yapıyor



Çaycuma'da yaşayan Erkan Aslan, Amatör Süper Lig'de mücadele veren Çaycumaspor'un yönetim kurulunda başkan yardımcılığını sürdürüyordu. Ancak kulüp başkanının sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından yönetim kurulunun kararıyla başkanlığa seçildi. Arslan, kulübün başkanlığını sürdürürken, bu kez de takımın antrenörü kulüpten ayrıldı.

Yeni bir hoca ile anlaşmak yerine takımın antrenörlüğünü de üstlenen Erkan Aslan, idmanlara çıkan futbolcularına taktikler vererek zor günlerde takımına sahip çıkıyor. Yalçın Akkuş, Doğukan Kasapoğlu ve kaleci antrenörü olarak da Caner Kır ile beraber bir ekip oluşturarak takımın başına geçtiklerini anlatan Aslan, "Ben zaten daha önceki yönetimin de başkan yardımcısıydım. Kulüp başkanımızın sağlık problemleri dolayısıyla istifa etmesinden sonra yönetim kurulu olarak bu zor göreve talip olduk. Bunu en iyi şekilde yapmak için Çaycumaspor'a başkan seçildim. Ardından kulüp hocamızın, antrenörümüzün de ayrılmasından dolayı tekrar yeni bir hoca arayışına girmek istemedik. Yalçın Akkuş, Doğukan Kasapoğlu ve kaleci antrenörü Caner Kır ile birlikte bu işi yürütebileceğimizi düşündük. Arkadaşlarla görüştük. Sağ olsun beni kırmadılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaya başladık. Kozlu galibiyeti ile başladık. Hep beraber daha iyi bir Çaycumaspor izletmek için herkesin elini taşın altına koyması ve bu yükün hep beraber sırtlanması gerekiyor. Bireysel olarak hiç bir şey yapamayız. Bütün Çaycuma olarak bu takıma sahip çıkarsak daha iyi yerlere geleceğimiz inancındayım" diye konuştu.

Öte yandan hafta sonu sahasında Alaplıspor'u konuk eden Çaycumaspor, rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.