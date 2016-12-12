Siverek Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah Kale Mahallesi Şair İbrahim Rafet Caddesi’ndeki HDP ve DBP Siverek İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve BDP İlçe Başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Çok sayıda Özel Harekât polisinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda parti binasının didik didik arandığı öğrenildi. Aramaların sürdüğü binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.