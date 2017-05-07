İldiz, “Uzatma dakikalarında yapılan hatanın cezasını çektik”

Samsunspor deplasmanında uzatma dakikalarında yedikleri golle 1-0 mağlup olan Giresunspor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, maç sonu basın toplantısında, “Son derece mücadeleli geçen bir maç oldu. Samsunspor oyunun ilk 10 dakikasına çok yüklenerek başladı. Biz normal oyunumuzda değildik. 15. dakikadan sonra oyun dengeye bindi. 2 takımın da pozisyonları vardı. 2. devre de kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Rakip de temkinli oynayarak kazanmak istiyordu. Mücadelede çok pozisyon yoktu ama çok büyük bir mücadele yaşandı. Şu anda bitmiş bir maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Bu seviyede o pozisyon hatasını yapmamız lazımdı. Adam paylaşımında o hatayı yapmamalıydık. Uzatma dakikalarında bu hataları yaparsanız cezasını da çekiyorsunuz. Bizim açımızdan iyi olmadı. Kalan 2 maçımızı da kazanmak zorundayız. Samsunspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi

Kenan Akyüz