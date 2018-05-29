'İlerleyen yaş, tüp bebek başarısızlıklarını arttırıyor'

Çekirdek ailesini genişletmek isteyen bireylerin, normal yoldan çocuk sahibi olmadığında tüp bebek yöntemine başvurduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek işleminde anne yaşının önemine değindi. Op. Dr. Taşdemir, tüp bebek tedavisinin başarı şansını etkileyen önemli noktalar hakkında bilgi verdi.

Tüp bebekte başarı şansını etkileyen faktörlerden birinin anne adayının yaşı olduğunu belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, ''Kadınlardaki doğurganlık oranı 35 yaşından sonra azalmasına paralel olarak düşük yapma riski de artış gösterir. Yumurtalık kapasitesinin olduğu kabul edilen 45 yaşına kadar tüp bebek işlemi uygulanabilir. Ancak 38 yaş ve üzeri kadınlarda uygulama yapılırken, istenilen cevabı almak pek mümkün olmayabiliyor. Bu durum gebelik şansını da etkiliyor'' dedi.

Başarı şansını etkiliyor

Kadının yaşının tüp bebekteki başarı şansını etkilediğini açıklayan Op. Dr. Taşdemir, ''Yeni doğan bir kız çocuğunda 1-2 milyon olan yumurtalık rezervi ilk adetin görüldüğü yaşlarda 250-300 bine düşerek, menopoz dönemine kadar azalarak tükenmekte, özellikte 37 yaşından sonra rezervde büyük kayıplar yaşanmaktadır. Bununla birlikte yumurta kalitesinde bozulmalar meydana gelirken, gebe kalma ve sağlıklı çocuk sahibi olma şansı da düşmektedir'' şeklinde konuştu.

Yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı ileri yaştaki anne adaylarının gebelik şansını artırmak amacıyla 'preimplantasyon genetik tanı' uygulandığını ifade eden Op. Dr. Taşdemir, bu teknikler ile embriyoların anne rahmine aktarılmadan önce kromozomların incelendiğini, bu şekilde anormal olan embriyoların transferinden kaçınıldığını sözlerine ekledi.

Tüp bebek tedavisinde çiftlerin ilk denemede gebelik elde etme oranının yüzde 100 olarak görülmesinin oldukça yanlış olduğuna değinen Op. Dr. Taşdemir, bu durumda başarısız olan tüp bebek tedavilerinin, umut kırıcı olabileceğine dikkat çekti.

En fazla kaç kez denenmeli?

Tedavinin kaç kez denenmesi gerektiği hakkında belirlenmiş bir sayının olmadığını dile getiren Op. Dr. Taşdemir, çiftlerin isteği doğrultusunda, doktorların da tavsiyesi ile çiftlerin sağlık durumunun uygun görüldüğü sürece yeni denemelerin yapılabileceğini belirtti.

Tüp bebek tedavilerinde en önemli noktanın sabır olduğunu belirten Op. Dr. Taşdemir, tüp bebek başarısızlıklarında, başarısızlığa yol açan etkenlerin saptanması, ona göre yeni tedavi yöntemine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Op. Dr. Taşdemir sözlerini şöyle tamamladı: ''3 denemeden sonra tüp bebekte başarısızlık gündeme gelmektedir. Bu denemelerin ardından başarı oranında büyük bir fark görülmez. Böyle bir durumda çiftler genel bir muayeneden geçerek, başarı oranlarını arttırmak için gerektiğinde preimplantasyon genetik tanı, bağışıklık tedavisi, assistedhatching (lazerle tomurcuklanma), blastokist transferi, rahim dinlendirme yöntemleri ve sperm seçme yönteminin değiştirilmesi gibi tedaviler de tercih edebilirler.