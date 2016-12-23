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İLESAM'da dünyadaki son gelişmeler tartışılacak

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) İstanbul temsilciliği tarafından düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri devam ediyor.


23 Aralık 2016 10:00

Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı ve Başdanışmanı Dr. Gürsel Dönmez, “Dünyadaki Son Gelişmeler ve Türkiye” konusunu 85. Çınaraltı Sohbetinde anlatacak. Program, 24 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Gülhane’deki Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesinde başlayacak.
İLESAM İstanbul Şubesi Başkanı Cafer Vayni, İLESAM olarak Türkiye ve dünyadaki olaylara duyarsız kalmadıklarını, kuruluş olarak bunlarla ilgili program yapmaya devam edeceklerini söyledi. Vayni, İLESAM’ın Türk kültür ve fikir hayatına katkıda bulunan aydınlarımız hakkında da etkinlikleri sürdüreceğini sözlerine ekledi.
 

Etiketler: İLESAM


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