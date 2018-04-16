İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi’nin dönem başkanı belli oldu

İletişim Fakülteleri Dekanları’nın katılımıyla 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilen 26’ncı İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Toplantıda 27’nci Dönem İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanlığı’na Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Başkan Yardımcılığı’na ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu seçildi.

İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısının 26’ncısında iletişim fakültelerine ilişkin eğitim-öğretim, akreditasyon ve istihdam konularında dekanlar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak aksiyon planları yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden biri İletişim Fakülteleri’ne ÖSYS sınavı ile yerleştirilecek öğrencilerde aranacak puan türü konusu oldu. Puan türünde önemli değişikliklerin yapıldığı göz önüne alınarak hangi puan türü ile öğrenci alınmasının daha uygun olacağı hususunda Prof. Dr. Hatice Çubukçu tarafından daha önce hazırlanıp YÖK Başkanlığı’na sunulmuş olan raporun güncellenmesi kararlaştırıldı.

İletişim Fakülteleri’nde öğretim görevlilerinin istihdamı görüşüldü

Toplantıda, İletişim Fakülteleri’nde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda bir belirsizliğin ve farklı uygulamaların hüküm sürdüğü gündeme getirildi. İletişim Fakülteleri’nde öğretim görevlilerinin istihdamı konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak üzere çalışmalar başlatıldı.

Toplantıda ayrıca, ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan iletişim alanları ile ilgili derslerin durumları da görüşüldü. Söz konusu derslerin İletişim Fakültesi Mezunları tarafından verilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile temasa geçilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlamaları konusunda İLDEK Konseyi Yeni Yürütme Kurulu’na yetki verilmesi kararlaştırıldı.

İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam alanları konuşuldu

Toplantıda ele alınan önemli başlıklardan biri de İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam alanlarının artırılması oldu. İletişim Fakültesi Mezunları’nın istihdam sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar başlatılarak mezunların almış oldukları farklı unvanların tescil ve kadro ihdas edilmesi amacıyla Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmek üzere ilk adımlar atıldı. Toplantıda ayrıca İLDEK Yürütme Kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Kurula Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu seçildi.

Toplantıda 27’nci İLDEK Konseyi toplantısının Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.