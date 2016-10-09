Bakan Arslan, Çankırı’yı Kastamonu’ya bağlayacak olan Ilgaz Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Tünelde çalışan işçilerle selamlaşıp sohbet eden Arslan, yetkililerden de brifing aldı. Daha sonra işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Arslan, Ilgaz Tünelinin inşaat alanına çıktı ve peyzaj çalışması yapan kadın işçilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Arslan, yapımı devam eden tünelden kendi kullandığı makam aracıyla Kastamonu’ya geçti.

"Tünelimiz ile birlikte biz bu seyahat süresini yaz-kış ayırt etmeden 8 dakikaya düşüreceğiz"

Çalışmaların yapıldığı bölgenin özellikle kış aylarında kar yağışı nedeniyle erişimin zor olduğu bir bölge olduğunu belirten Arslan, yapılmakta olan tünelle birlikte bu seyahat süresini yaz-kış ayırt etmeden 8 dakikaya düşeceğini kaydetti. 5 bin 488 metrelik 2 tane tünelin bitmek üzere olduğu bilgisini veren Arslan, "Tünellerin öncesinde ve sonrasında toplam 26.7 kilometre bölünmüş yolumuz yapılıyor. Tamamını bu sene sonunda bitirip hizmete sokmuş olacağız. Ilgaz geçişinin zorluğu sadece Kastamonu’yu, Çankırı’yı ilgilendirmiyor. Biz Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamak adına kuzey-güney bir aksı oluşturuyoruz. Bu da bu aksın en önemli bölümlerinden biri. İnebolu’dan başlayarak Kastamonu’yu Ilgaz üzerinden hem TETEK ana koridoruna hem Çankırı üzerinden Ankara’ya ve dolayısıyla Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamış olacağız" diye konuştu.

26.7 kilometrelik güzergahın tamamının yaklaşık 740 milyon TL’ye mal olduğunu anlatan Arslan, hem Ilgaz Tünelinin hem de devamındaki yolların daha anlamlı hale gelebilmesi için TETEK yolundan Çankırı’ya kadar olan 53 kilometrelik yolun da bölünmüş yol ve sıcak asfalt olarak ihale sürecini başlattıklarının bilgisini verdi. Buradaki peyzaj çalışmalarında çok özel olduğunu kaydeden Arslan, yaklaşık 40 bin bitkinin dikileceğini söyledi.

"Biz bu tüneli Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak açacağız ve bu isimle anılacak"

"Bu projenin en önemli özelliklerinden biri şu ki; özellikle Kurtuluş Savaşında İstiklal Yolu dediğimiz istikbalimizi kurmak adına burada ciddi bir mücadele verilmişti" diyen Arslan, "Dolayısıyla buranın ismi İstiklal Yolu. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ilgaz çok önemli bir ev salipliği yaptı. Dolayısıyla biz bu tüneli Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak açacağız ve bu isimle anılacak. İnsanlarımız 100 sene önceki İstiklal Mücadelesini unutmadıkları gibi 15 Temmuzdaki hain darbe girişimine karşı insanlarımızın verdiği 2. Kurtuluş Savaşını da unutmayacaklar. Bu sene sonu itibariyle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da katılımlarıyla hizmete açmış olacağız" şeklinde konuştu.

İlker Turak