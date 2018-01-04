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Ilgaz'da kış turizm sezonu açılamadı

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında bulunan Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışı olmadığından dolayı işletmeciler kış turizmi için sezonu açamıyor. Geçen sezon yağan kar miktarını arayan işletmeciler kara kara düşünüyor.

Ilgazda kış turizm sezonu açılamadı

04 Ocak 2018 22:08
Ilgaz'da kış turizm sezonu açılamadı - Tıkla İzle

Kayak yapmak için bölgeye gelen kayakseverler ise yeterli kar olmadığından farklı alternatiflere yönlendiriliyor. Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren bir otelin sahibi Sedat Çayır, "Kar yağışı olmadığından olumsuz etkileniyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan dolayı mutsuzlar. Yıldıztepe'de çok güzel kayak pistlerimiz var. Tesislerimiz son derece güzel ve her ihtiyaca hitap edebiliyor. Bizler elimizden geldiği kadar müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Ancak bu sene yeterli kar yağışı olmadığından dolayı henüz sezonu açamadık. Buraya gelen kayakseverleri Ilgaz Dağı'na çıkarıyoruz. Telesiyejlerimiz de ne yazık ki çalıştırılamıyor" dedi.
Çayır, en kısa sürede karın yağmasını beklediklerini ifade ederek sezonun açılmasını umut etti.

Hilmi Çelikel
 

 

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