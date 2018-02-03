İlgi isteyen polis garsonu tokatladı, işletmeciye silah doğrulttu

Olay, 28 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya’da görevli komiser yardımcısı E.E, Diyarbakır’da görevli özel harekat polisi B.Ş. ve Konya'da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman'da, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E, yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, müşterilerin yanında tokat attı.

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E’ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. da tepki gösterip, Taşkıran'ı yumruklamaya başladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada diğer polis ise kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekatçı B.Ş. ise önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.

Kavgada polis iş yeri sahibine silah dayadı

Kavga sırasında E.E, belindeki tabancasını çıkarıp, iş yeri sahibi Fatih Taşkıran'ın başına doğrulttu. E.E’nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir iş yeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İş yerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, kokoreççinin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisler ifadelerinin ardından serbest kaldı

Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kokoreççi Fatih Taşkıran ise dükkanında olay çıkaran polislerden şikayetçi oldu.

Mehmet Dağlı