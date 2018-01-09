İlginç evlenme teklifi, vatandaştan alkış topladı

Akçakoca ilçesinde yaşayan Enes Özdemir, sevdiği kız arkadaşı Hayriye Diler için ilginç bir evlenme teklifi hazırladı. Kız arkadaşını habersiz bir şekilde yanına alan Enes Özdemir, birlikte yürümeye başladı. Fedai Karabıyık Parkına gelen çifti burada ellerinde dövizlerle balonlar bulunan gençler karşıladı. Parkta bulunan bir çok kişi de genç kıza karanfil takdiminde bulundu. Ne olduğunu anlayamayan genç kız, şaşkınlığını gizleyemedi. Erkek arkadaşının evlilik teklifi üzerine genç kız gözyaşlarına boğuldu. Alkışların ardından bir iğne ile 20 balonu patlatan Hayriye Diler, söz yüzüğünü buldu.

İlginç evlilik teklifi hakkında konuşan Enes Özdemir, "Hayriye sürekli bana, 'Evlenme teklifi edeceksen herkesin içinde et. Gizli yerlerde kabul etmem' diyordu. Bende uzun zaman düşündüm ve arkadaşlarımla böyle bir program yaptık, çok mutluyuz" dedi.

Hayriye Diler ise çok heyecanlı olduğunu ve konuşmayacağını belirterek, "Çok mutluyum, hiç beklemediğim sürprizle karşılaştım’’ diye konuştu.

Tuncay Türkgülü