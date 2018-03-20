İlgisizlik, dikkat bozukluğuna neden oluyor

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, çoğu çocukta görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) nasıl meydana geldiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DEHB'in fizyolojik kökenli olan psikolojik bir bozukluk olduğunu ifade eden Yağcıköseoğlu, ''DEHB'yi açmamız gerekirse, bir çocuk belli bir süre bir projenin ya da verilen ödevin başında duramaz. Kendine verilen görevin üzerinde uzun süre vakit geçiremez ve başladığı işi yarıda bırakarak ikinci bir işe yönelir. Bu durumlarda anne ve babanın daha duyarlı olması gerekmektedir. Eğer erkenden müdahelede bulunmazlar ise, çocuk kendisini mutlu edecek oyunlar ile saatlerce vakit geçirerek bağımlı olur. Oyunlara ve internete bağımlı olan bir çocuk, ödev ve proje yapmanın sıkıcı olduğunu ve oyunların daha eğlenceli olduğunu düşünür, bu nedenle dikkat bozukluğu meydana gelmektedir. Çocuk ne zaman ödev yapacak olsa, aklına oyunlar gelir ve dikkati dağılır. Bu önlemek için çocuğa ilgi gösterilmelidir. Sorumluluklarını yerine getireceği sırada, anne ya da babanın yanında olması lazım. Bakın dikkat bozukluğuna neden olan en büyük etken ilgisizliktir. Ailesinden ilgi görmeyen bir çocuk, kendini mutlu edecek aktivitelere konsantre olup dikkatini verebilirken, sorumlu olduğu işleri yerine getiremiyor. DEHB nörolojik, fizyolojik, hormonal yapının bozulmasından kaynaklıdır. Bu yüzden anne ve babanın çocukla yeteri kadar ilgilenmemesi dikkat bozukluğuna neden olur.'' şeklinde konuştu.

İlgiyi sosyal medyada buluyorlar

Ailesinden ilgi göremeyen çocukların sosyal medyaya bağımlı olduğunu belirten Psikolog Yağcıköseoğlu, ''Ailelerinden ilgi ve sevgi göremeyen bazı çocuklar, internette ve oyunlarda kendilerini mutlu edecek şeylerle tatmin etmeye çalışıyor. Oyunların ilgi çekici olması ve burada kendilerine özgü karakter oluşturarak farklı hissediyorlar. Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumları çok önemli. Artık günümüzde annelerin de babalar gibi ev ekonomisine destek olmak adına aktif olarak çalıştığı için, buna bağlı olarak çocuklarla ilgilenemiyor. Bu yüzden anne ve baba akşam eve geldiklerinde çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemiyorlar. Anne, yemek yapma işleriyle uğraşırken baba ise günün yorgunluğunu atmak için TV karşısında dinlenmeyi tercih ediyor.Bu yüzden çocuk anne ve babasından beklediği ilgiyi farkında olmadan doğrudan ya da dolaylı olarak oyunlarla bilgisayarla sosyal medyada arkadaşları ile sosyalleşe bileceği farklı ağlarda gideriyor. Bu da tamamen anne ve babanın çocuğu bir şekilde kendi ihtiyaçlarını öncelikli tutarak ikinici plana itmesinden kaynaklanıyor. Çocukların sosyal medyaya ya da oyunlara olan ilgisi anne ve babanın tutumundan kaynaklanmakta. Çocukta oluşabilecek dikkat bozukluğunu önlemek adına, anne ve babanın önemli bir rolü var. '' dedi.