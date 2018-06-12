Diğer
Kategoriler

İlham Aliyev'den tarihi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Eskişehir’de gerçekleşen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılışında "Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi" dedi.

İlham Aliyevden tarihi sözler!

12 Haziran 2018 18:35

Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesinde bulunan TANAP Tesislerinde gerçekleşen açılışa katılarak burada bir konuşma gerçekleştiren Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’de yeniden olmaktan dolayı mutluyum. Erdoğan’ı yorulmaz faaliyetleri neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce cevirdi. Biz Azerbaycan olarak buna seviniyoruz. Biz uzun yılladır bu birliği destekledik. Bu kadar birbirini destekleyen ülkeler çok yok. Bölgemiz için, Avrasya için önemli bir faktördür. TANAP Türkiye Azerbaycan’ın zaferidir. Bugün bir 21. Yüz yılın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih iş birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor. TANAP gibi projenin hayata geçirilmesi, liderlerin bilge güçlü iradesiyle olmuştur. Bu hayata geçirdiğimiz ilk proje değil. Kars Demiryolu açılışını da birlikte yapmıştık. Bütün bu açılış merasiminde aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan vardı, bugün de var. Bunun arkasında düşünülmüş siyaset, güçlü irade ve bizim kardeşliğimize dayanır. Türkiye ve Azerbaycan karar verip yeni bir proje öne sürelim dedik ve adını da birlikte koyduk. 2012 de İstanbul’da birlikte imzaladık. O gün o imzalama merasiminde bugünü görme arzusunu yaşamıştık Allah bize bunu yaşattı. Bugün TANAP’ın açılması komşu ve dost ülkeler için de güzel imkanlar oluşturdu. Bu proje, bir çok ülkeyi birleştiriyor. Bugün tarihi bir gündür. Bu günün yaşanması güçlü siyasi irade ile sağlandı. Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi” dedi.  

Çağatay Gür - Şevket Can Çikot - Barış Gençyılmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç