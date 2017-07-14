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İlhan: '400 tonluk kızgın yağ kazanı yola çıktı'

Mimsan Grup Genel Koordinatörü H. Ahmet İlhan, toplam ekipmanları ile birlikte 400 ton civarında ağırlığı olan Türkiye karayollarında nakli mümkün Kömür Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı’nın Gaziantep'te kullanılmak üzere yola çıkarıldığını söyledi.

İlhan: 400 tonluk kızgın yağ kazanı yola çıktı

14 Temmuz 2017 16:44

Mimsan Grup Genel Koordinatörü H. Ahmet İlhan, toplam ekipmanları ile birlikte 400 ton civarında ağırlığı olan Türkiye karayollarında nakli mümkün en büyük Kömür Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı’nın Gaziantep’te kullanılmak üzere yola çıkarıldığını söyledi. İlhan şunları kaydetti: ”Türkiye'nin en büyüğünü ürettik. Toplam ekipmanları ile birlikte 400 ton civarında olan Türkiye karayollarında nakli mümkün olan en büyük Kömür Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanı, Gaziantep’te kullanılmak üzere yola çıkardık. Karayollarında yer yer trafiği durma noktasına getiren kazanın, Erkenek tünelini geçmesi ise biraz zor oldu. Sürücülerin, Gün boyunca yollarda olması beklenen bu ağır yük araçlarını sollarken dikkatli olmaları ve escort araçlarının işaretlerine göre hareket etmeleri tavsiye edilmektedir”.

İlhan, yapılan kazan sevkiyatı hakkında; "2023 Yılı Kendi Enerjisini Kullanabilen bir Güçlü Türkiye" vizyonu için 400 kişilik ‘Termik Santral Babayiğitleri’ ekibimiz ile biz hazırız. Koza Polyester firması tarafından satın alınan 400 ton ağırlığındaki kömür yakıtlı kızgın yağ kazanı enerji dünyasında oldukça büyük ilgi uyandırdı. Tekstil, Polyester, Ambalaj, Mdf sektöründe kullanılan Kömür Yakıtlı Kızgın Yağ Kazanları, ülkemizde Mimsan Grup tarafından üretilmektedir” ifadelerini kullandı. 


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