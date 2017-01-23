Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde tören düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene Cavcav ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlerbirliği Kulübü yöneticileri, teknik direktör Ümit Özat, teknik ekip, A takım ve alt yapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Murat Cavcav, törende yaptığı konuşmada, babasının sadece ailelerinin değil, yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi. Murat Cavcav, “Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanlara bir arada görmek isterdi. Artık çıkacağı yolda yalnız. Onu uğurlamak için buraya geldik. Babamıza, başkanımıza hoşçakal demek için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Acımızı paylaştığınız, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için ailem ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.

Divan Başkanı İsmail Özersin, İlhan Cavcav'ın insanları çok sevdiğini ve bundan dolayı hizmet yapmaktan dolayı hoşlandığını belirterek şunları söyledi: "İyi bir aile babasıydı. Kendisine bir gün bana 'abi benim kaç çocuğum var’ diye sormuştu. Bende kendisine '4 tane çocuğun olduğunu biliyorum' demiştim. Cavcav da bana 4 tane çocuğunun olduğunu ve dördüncüsünün Gençlerbirliği olduğunu söyledi."

TFF Başkanı Yıldırım Demirören de İlhan Cavcav'ı anlatmanın zor olduğunu ve Cavcav'ın ağabeyliği ve başkanlığı ile Türk sporuna örnek olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "İlhan ağabey sadece Kulüpler Birliği Vakfı'nın değil, Türk futbolunun duayeniydi. Bugün baktığımızda 13 yıllık futbol hayatımda şunu gördüm; İlhan ağabey kadar futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu. Kulüpler Birliği Vakfı'nda öyle gergin toplantılar olurdu ki, bir söz ederdi herkes gülmekten kırılırdı. Ülkemiz çok renkli bir simayı kaybetti."

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykal da İlhan Cavcav'ın yöneticiliği, kişiliği ve ortaya çıkardığı Gençlerbirliği Kulübü abidesi ve Türk futbolu adına bıraktığı izler adına araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, "Gençlerbirliği Spor Kulübüne hayatını vermiş, 40 yıl başkanlığını yapmış İlhan ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. İlhan ağabeyi geç tanıdım. 2 hafta önce yanındaydım, görüşmemiz oldu. Ayrıca çokta iyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her fırsatta bana söyledi" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de şunları ifade etti: “Her şeyden önce İlhan ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. İlhan ağabey kendine özgü bir insandı ve ben spor tarihinde İlhan ağabey gibi bir başkanı kesinlikle tanımadım. Öyle bir insan düşünün ki, sadece kulübün şahsi imkanları ile 40 yıldan beri bu kulübü yürütüyor. Hiç tartışmasız Türkiye'nin en güzel altyapısı olan kulüp Gençlerbirliği'dir. Bundan dolayı da her zaman alkışlanacak ve rahmetle anılacak bir insan."

İlker Turak