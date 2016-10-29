Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, 1-1 biten Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında şans kendilerinden yana olsaydı maçı galip bitirebileceklerini kaydeden Cavcav, “Gençlerbirliği olarak ilk yarı daha iyi oynadık ve daha baskılıydık. İkinci devre ise onlar daha iyi oynadı. Bugünkü maçın hakemi arkadaşımızı, cani gönülden kutluyorum. Bana göre çok iyi bir maç yönetti. Tebrik ediyorum. Bizim gayemiz ligde bir sıralamaya girmek. Hedefimiz üst sıralar. Maçın ikinci devresi şans biraz bizde olsaydı, bu maçtan üç puanla ayrılabilirdik. Bu sonuç her iki takıma da hayırlı olsun” diye konuştu.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması halinde nerede oynayacaksınız sorusuna Cavcav, “Onu sevgili bakanımız bilir. Bizim burada şurada oynayacağız dememiz, şeklen yanlış olur. Sayın Spor Bakanımız, Ankara’da mevcut statlar içerisinde olanı Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne vermek zorunda. Dikkat ederseniz, Ankara Başkent olmasına rağmen en önde gelmesi gereken stat yapımı, maalesef en sona aktarıldı. Bunu da üzüntü ile ifade etmek isterim” dedi.

Caner Ünver - Cem Geçim - Mustafa Apaydın