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İlhan Cavcav’dan müjde

Gençlerbirliği Kulübü, duayen başkanları İlhan Cavcav’ın doğum gününü kutladı.

İlhan Cavcavdan müjde

05 Ekim 2016 20:20

Gençlerbirliği Kulübü’nün duayen Başkanı İlhan Cavcav’ın doğum günü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen partiyle kutlandı. Düzenlenen doğum gününe, yöneticiler ve futbolcular katıldı. İlhan Cavcav, doğum gününe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, Gençlerbiriliği TV’nin kurulması ve Galatasaray maçı öncesi tüm primlerin yatacağı müjdesini verdi. Doğum günü pastasını kesen Cavcav’a, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez pasta yedirdi. Cavcav, gerçekleştirilen kutlamada, “Primlerinizi ne zaman yatıracağıma hocanız karar versin” dedi.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in elleri ile başkan Cavcav’a pasta yedirmesi uzun süre alkışlandı. Cavcav, kutlamanın sonunda sporculara, “En güzel doğum günüm oldu, hocanızın sözünden çıkmayın” diyerek nasihat verdi.

Etiketler: İlhan Cavcav


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