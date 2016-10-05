Gençlerbirliği Kulübü’nün duayen Başkanı İlhan Cavcav’ın doğum günü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen partiyle kutlandı. Düzenlenen doğum gününe, yöneticiler ve futbolcular katıldı. İlhan Cavcav, doğum gününe katılan tüm sporculara teşekkür ederek, Gençlerbiriliği TV’nin kurulması ve Galatasaray maçı öncesi tüm primlerin yatacağı müjdesini verdi. Doğum günü pastasını kesen Cavcav’a, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez pasta yedirdi. Cavcav, gerçekleştirilen kutlamada, “Primlerinizi ne zaman yatıracağıma hocanız karar versin” dedi.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in elleri ile başkan Cavcav’a pasta yedirmesi uzun süre alkışlandı. Cavcav, kutlamanın sonunda sporculara, “En güzel doğum günüm oldu, hocanızın sözünden çıkmayın” diyerek nasihat verdi.