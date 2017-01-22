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İlhan Cavcav’ın avukatından açıklama

Vefat eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın avukatı Nurten Sazan, "’Burada çok çalıştım, çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum’ demişti" dedi.

İlhan Cavcavın avukatından açıklama

22 Ocak 2017 14:07

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bugün saat 11.00’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle, Başkan Cavcav’ın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Acı haberi alan ve hastaneye gelen eski Başkan Hasan Şengel, “Çok üzgünüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah mekanının cennet etsin. Senelerce beraber çalıştık. Bu kuruma çok şey verdi. Yaşama aşkı vardı ve son ana kadar kulübü düşündü” ifadelerini kullandı.

Aile yakını Didem Cavcav ise, İlhan Cavcav’ın son günlerde sürekli annesini sayıkladığını ve yerinin doldurulamayacağını söyledi.

İlhan Cavcav’ın uzun süredir avukatı olan Nurten Sazan, “Çok üzgünüm. En son görüştüğümüzde işler nasıl gidiyor diye sordu. Hala işleri düşünüyordu. ’İyi değilim’ dedi. ’Burada çok çalıştım, çok emek verdim. İşlerin aynı şekilde devam etmesini istiyorum’ demişti” şeklinde konuştu.

Kulübün eski mali müşaviri Necdet Derici, Türk futbolunun İlhan Cavcav’ı, bir efsaneyi kaybettiğini söyledi.

Etiketler: İlhan Cavcav


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