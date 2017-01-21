İlhan Cavcav’ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav’ın son durumu hakkında Güven Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00’ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kranial kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı. Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler."

Cem Geçim