Takım arkadaşının "Surivor futbol oyunu değil" şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, "Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat'ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmese de zamanla öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımında elenme adayları belli oldu

'Survivor 2017' yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde, Sabriye ve Adem elenme adayı oldular.

Gönüllüler takımının elenme adayları

'Survivor 2017' yarışmasında haftanın birincidokunulmazlık oyununu kaybedengönüllülerde, Erdi ve Denisa elenme adayı oldular.