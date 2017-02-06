Diğer
Kategoriler

İlhan Mansız'dan Çılgın Sedat'a cevap

Ünlüler takımında Çılgın Sedat ve İlhan Mansız sarasında gerilim tırmanıyor. Çılgın Sedat, İlhan Mansız'ın sporcu olmasından dolayı kendisini takımın kaptanıymış gibi görmesini eleştirdi.İlhan Mansız ise ünlü şarkıcının sporcu geçmişini kendisiyle kıyaslamasını komik bulduğunu söyledi.

İlhan Mansızdan Çılgın Sedata cevap

06 Şubat 2017 09:40

Takım arkadaşının "Surivor futbol oyunu değil" şeklindeki sözleri üzerine eski milli futbolcu, "Hepimiz oylamaya girebiliriz. Bunu büyük bir sorun haline getirmemeli. Sedat'ın benim kadar sporla uğraşmış olarak görmesini komik buluyorum. Herkes grubun içinde rolünü bilecek. Bilmese de zamanla öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımında elenme adayları belli oldu

'Survivor 2017' yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde, Sabriye ve Adem elenme adayı oldular.

Gönüllüler takımının elenme adayları
'Survivor 2017' yarışmasında haftanın birincidokunulmazlık oyununu kaybedengönüllülerde, Erdi ve Denisa elenme adayı oldular.

Etiketler: çılgın sedat, İlhan Mansız


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!