Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan’da operasyon düzenlendi. Son yerel seçimlerde MHP'den seçimi kazanan ve 21 Mart 2015'te AK Parti'ye geçen İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan, gözaltına alındı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan soruşturma sonrası 12 Kasım 2016'da partiden ihraç edilmesine karşın görevini sürdüren Doğan'ın gözaltına alınması ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, son Kanun Hükmündeki Kararnameyle İliç Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen bir kişi ile Şanlıurfa'da 'İliç imamı' olduğu öne sürülen bir öğretmen de yakalandı. Yakalananların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Abdullah Aslan

