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İlik nakli bekleyen 2,5 yaşındaki Berra sağlığına kavuşmak istiyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde, doğduğundan beri iki ameliyat geçiren 2,5 yaşındaki Berra, uygun ilik bulunmazsa çeşitli hastalıklara yakalanma riski bulunuyor.

İlik nakli bekleyen 2,5 yaşındaki Berra sağlığına kavuşmak istiyor

09 Ağustos 2017 11:32
İlik nakli bekleyen 2,5 yaşındaki Berra sağlığına kavuşmak istiyor - Tıkla İzle

İlk ameliyatını 1 yaşındayken olan Berra, uygun ilik bulunması için önce akrabalarından doku örnekleri alındı. Dedesi ile doku örneği uyuşan minik kızın nakil olması beklenirken dedesinin de aynı hastalığı taşıdığı hatta genetik yollardan Berra’ya bulaştığı ortaya çıktı.

Hastalık dedesinden genetik olarak geçmiş
Kızının hastalığıyla ilgili bilgi veren anne Esra Ünlü, “Berra’nın dedesinin dokusu tuttu. Bunun için çeşitli tahliller yapıldı. En sonunda dedesinin de bu hastalığı taşıdığı, dedesinden genetik olarak geçtiği anlaşıldığı için doktorlar uygun görmediler” dedi.
Kızının hastalığının isminin LRBA gen defekti yani bağışıklık sistemi hastalığı olarak ortaya çıktığını ifade eden Esra Ünlü, “Berra doğduğundan itibaren biz hastanelerdeyiz. Berra’nın tedavisi için uğraştık fakat uygun ilik bulamadık. Yurt dışına kan gönderdik yurt dışından gelen sonuçla LRBA hastası olduğu tanısı koyuldu. Bunun için doktorlar ile görüştüğümüzde bize kesin tedavisinin kemik iliği nakli olduğunu söylediler. Nakil olmadığı sürece Berra’nın her türlü hastalığa açık olduğunu belirttiler” diye konuştu.

“Tek isteğim kemik iliği nakli için kan vermeleri”
Sağlık Bakanlığından duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden tek istediğinin kemik iliği nakli için kan vermeleri olduğunu söyleyen Esra Ünlü, “Bunun vericiye hiçbir zararı yok sadece Kızılay kan merkezleri ve kan araçlarına giderek bir tüp kan vermeleri yeterli oluyor. Bir tüp kan ile bir yaşam değiştireceksiniz. Herkesten bunu diliyorum bunu istiyorum Berra’nın bu rahatsızlığı çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Akşam insan kafasını yastığa rahat koyamıyor. Nasıl olacak acaba geceleri tekrar bir şey geçirecek mi diye düşünüyoruz. Çok aşırı kusmaları var midesindeki rahatsızlığından dolayı bu kusmaları boğulma riski oluşturuyor. O yüzden çok tereddütlü yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Özcan Saraç 

 


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