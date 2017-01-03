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İlik nakli olmazsa ölecek

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ikamet eden Atilla Ailesinin tek çocuğu olan 6 yaşındaki Muhammed, ilik nakli bekliyor. Uygun iliğin bulunmaması halinde Muhammed hayatını kaybedecek.

İlik nakli olmazsa ölecek

03 Ocak 2017 15:54

Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Sabri Atilla’nın tek çocuğu olan 6 yaşındaki Muhammed Atilla kanserle mücadele veriyor. Yaklaşık 3 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ailenin tek çocuğuna “Lösemi” teşhisi konulmasıyla dünyası yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldan beri sürekli kan verilerek hayata tutunmaya çalışan küçük Muhammed’e ailesi uygun ilik arıyor.

Baba Sabri Atilla, “Doktorlar uygun ilik bulunmasa çocuğumun fazla yaşamayacağını söylüyor. Uygun ilik bulunması için herkesten yardım istiyorum. Bize yardım etmek isteyenler en yakın Kızılay kan merkezine giderek kök hücre bağışında bulunmak istediklerini söylesinler. Türkiye’de bizim gibi yüzlerce aile var, belki sizin iliğiniz bir insanın hayatını kurtarabilir.Çocuğum 6 yaşında, yaklaşık 3 yıldan beri sürekli kan veriyoruz uygun ilik bulunmadığı için her hafta 300 cc kan veriliyor. Doktorlar uygun ilik bulunmasa çocuğumun fazla yaşamayacağını söylüyor. Çocuğumun durumu günden güne daha kötüye gidiyor. Çocuğuma belki bir ilik bulunarak tedavisi mümkün ise buradan herkese sesimi duyurmak istiyorum. Ülkemizde bizim gibi yüzlerce aile var, belki sizin iliğiniz bir insanın hayatını kurtarabilir. Allah rızası için bize yardım edin” şeklinde konuştu.

(Ahmet Erkut / İHA)

Etiketler: Adıyaman, ilik nakli


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