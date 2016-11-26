Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » İlk 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) 2 filmin yapımında bir Türk film yapımcısı

İlk 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) 2 filmin yapımında bir Türk film yapımcısı

Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal gerçeklik özelliğe sahip filminin yapımında, film yapımcısı Dilek İnce de yer alıyor.


26 Kasım 2016 20:26

Crytek ve Bahçeşehir merkezi gibi VR merkezleri Türkiye'de açılmaya devam ettikçe gelişmeler devam ediyor. Nano Eden adlı projenin Ekim ayının ikinci yarısında Hollywood'da çekimlerine başlanmış olup yaklaşık 65 dakikalık uzunluğa sahip olacak. 2017 yılının ikinci yarısında izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmeni, University of California, Santa Barbara'da VR çalışmaları ve araştırmaları yapan yönetmen Daniel Bydlowski. Film, Now You See Me 2 (Sihirbazlar Çetesi), Iron Man (Denir Adam), Hancock ve 3D Alice in Wonderland (3 Boyutlu Alice Harikalar Diyarında) gibi pek çok ünlü filmin görsel efektlerinden sorumlu olan Amerikalı şirket Synaptic VFX ile ortaklaşa yapılıyor.

Dilek İnce, sanal gerçeklik hakkında şöyle konuştu: "Sanal Gerçeklik (VR), dünyayı hiçbir teknolojinin yapamayacağı bir şekilde görmemize ve deneyimlememize olanak tanımaktadır. Sanal Gerçeklik, Hollywood'da gerçekleşecek bir sonraki büyük gelişme olup sadece video-oyun deneyiminden ziyade hikaye anlatan sinema aygıtı olarak ortaya koyulması önemlidir." 

Etiketler: Dilek İnce, İlk 3 boyutlu sanal gerçeklik filmi, Türk film yapımcısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç