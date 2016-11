Crytek ve Bahçeşehir merkezi gibi VR merkezleri Türkiye'de açılmaya devam ettikçe gelişmeler devam ediyor. Nano Eden adlı projenin Ekim ayının ikinci yarısında Hollywood'da çekimlerine başlanmış olup yaklaşık 65 dakikalık uzunluğa sahip olacak. 2017 yılının ikinci yarısında izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmeni, University of California, Santa Barbara'da VR çalışmaları ve araştırmaları yapan yönetmen Daniel Bydlowski. Film, Now You See Me 2 (Sihirbazlar Çetesi), Iron Man (Denir Adam), Hancock ve 3D Alice in Wonderland (3 Boyutlu Alice Harikalar Diyarında) gibi pek çok ünlü filmin görsel efektlerinden sorumlu olan Amerikalı şirket Synaptic VFX ile ortaklaşa yapılıyor.

Dilek İnce, sanal gerçeklik hakkında şöyle konuştu: "Sanal Gerçeklik (VR), dünyayı hiçbir teknolojinin yapamayacağı bir şekilde görmemize ve deneyimlememize olanak tanımaktadır. Sanal Gerçeklik, Hollywood'da gerçekleşecek bir sonraki büyük gelişme olup sadece video-oyun deneyiminden ziyade hikaye anlatan sinema aygıtı olarak ortaya koyulması önemlidir."