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İlk 4 ayda protesto edilen senet sayısı azaldı

Protesto edilen senet adedi, 2018 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı. Senet tutarı ise yüzde 6 arttı.

İlk 4 ayda protesto edilen senet sayısı azaldı

23 Mayıs 2018 12:45

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018 yılının ilk dört ayında, protesto edilen toplam 281 bin adet senedin parasal tutarı 4,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 9 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 6 arttı.

İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN SENETLER

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Konya ve yüzde 4 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Bayburt oldu.

Rıfat Fırat

 

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