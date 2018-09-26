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ilk 4'teki takımlar puan kaybetti

ilk 4'teki takımlar puan kaybetti
ilk 4'teki takımlar puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında, puan tablosunda ilk 4 sırada yer alan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Kasımpaşa ve Beşiktaş puan kaybetti.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ilk 4 sırada bulunan takımlar puan kaybetti.

Bursaspor deplasmanından 0-0'lık skorla dönen Medipol Başakşehir, aldığı 1 puan ile birlikte ligin yeni lideri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ile geçerek, devler ligine güzel bir başlangıç yapan Galatasaray ise, ligde Akhisarspor'a 3-0 kaybederek liderlik koltuğunu Başakşehir'e devretti. Yeni sezona 4'te 4 ile başlayan ve başarılı sonuçlar alan Kasımpaşa ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybederek puan durumunda 3. sırada yer aldı. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, Babel'in golüyle öne geçmesine rağmen Ayew'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kendisine 4. sırada yer buldu. Bu sonuçlarla birlikte Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların puan kaybettiği bir hafta geride kaldı. 

Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık periyodun ardından ilk 4 sırada yer alan takımların puanları şu şekilde: 

1 - Medipol Başakşehir: 13
2 - Galatasaray: 12
3 - Kasımpaşa: 12
4 - Beşiktaş: 11  

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