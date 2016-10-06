Dr. Kemik, dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla belirlenen "1-7 Ekim Emzirme Haftası" dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Anne sütünün, yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiğini vurgulayan Kemik, “Ona yaşamındaki en iyi başlangıcı sağlamaktadır. Anne sütü bağışıklık destekleyici maddeler açısından çok zengindir, özellikle ‘kolastrum’ adı verilen ilk süt bol miktarda bağışıklığı destekleyici madde içerir. Bebeğe doğar doğmaz verildiğinde ve anne sütünün devamı sağlandığında sağlam bir bağışıklık sisteminin temelleri atılmış olur” ifadelerini kullandı.

“İlk 6 ay sadece anne sütü ile besleyin”

“Dünyada her yıl 1 milyondan fazla bebek ve çocuk anne sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolu enfeksiyonları ve benzeri diğer enfeksiyonlardan dolayı kaybedilmektedir” diyen Kemik, Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık otoritelerinin, bebeğin doğumdan itibaren 6 aylık olana kadar sadece anne sütü ile beslenmesini, sonrasında ise ek besinlerle birlikte olmak şartıyla en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenmeyle beraber anne sütünün alımını önerdiklerine dikkat çekti.

Bebek her istediğinde emzirilmesi gerektiğini ifade eden Kemik, şöyle devam etti: “Böylelikle süt yapımı artar, memede süt birikimi sonucu sorunlar olmaz. Ayrıca bebek anne sütünden çok yararlanır. Bebek 5-20 dakika arası emzirilmelidir. Bu durum süt tüketiminin yanında anne ve bebek arasında bir bağ oluşturarak bebeğin gelişmesinde çok büyük fayda sağlamaktadır. Önce bir meme, doymazsa diğeri ile emzirilmelidir. Çalışan anneler için önceden sağılmış süt (3 saat güneşten uzak oda sıcaklığında, 3 gün buzdolabınızın soğutucu kısmında, 3 ay buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde güvenle saklanabilir) kaşıkla çocuğa verilebilir.”

“Anne, yeterli süt üretebileceğine inanmalıdır”

Bebeğini besleyebilme içgüdüsünün, bazen annelerde yoğun bir kaygıyı da beraberinde getirdiğine işaret eden Dr. Kemik, annenin yeterli süt üretebileceğine inanması gerektiğini kaydetti. Yeterli sütün emzirmeye bağlı olduğunu dile getiren Kemik, şu önerilerde bulundu: “Süt üretimini arttırmak için bebekle anne doğumdan sonra aynı odada olmalı, tensel temas kurmalı ve emme hemen başlamalıdır. Anne uygun ve yeterli beslenmeli, bol sıvı tüketmelidir. Günde en az 12 su bardağı süt, ayran, limonata, şerbet, taze meyve suları verilmeli, çay ve kahveden uzak durulmalıdır. Annenin dinlenmesi sağlanmalıdır, anneye ruhsal yönden yardımcı olunmalıdır. Bu dönemde anneye güven telkin etmek, olumsuz düşüncelerden uzaklaştırmak ve destek olmak çok önemlidir. Anneye özgüven kazandırıcı yakınlık ve ilgi gösterilmeli ve sakinleşmesi sağlanmalıdır. Ayrıca emzirme annenin gebelik süresince aldığı fazla kiloların harcanmasına da yardım eder. Süt yapımı çok enerji gerektirdiğinden anne bu enerjiyi kendi yağ dokularından sağlar ve kolayca zayıflar.”

“Anne sütünün yerini başka hiçbir besin dolduramaz”

Her annenin kendi sütünün içeriğinin bebeğinin erken, zamanında veya geç olarak doğmuş olmasına bağlı olarak değiştiğini de belirten Kemik, “Her annenin sütü özellikle kendi çocuğunun en ideal besin kaynağı olmakta ve başka hiç bir besin onun yerini dolduramamaktadır” dedi.

Dr. Kemik, anne sütünün faydalarını ise şöyle sıraladı:

“Annenin sağlığını korur, göğüs kanseri, over kanseri, anemi gibi rahatsızlıkların ileride oluşmasını engeller. Anne ve bebek arasında duygusal bağ kurulmasını sağlar. Kolay hazmedilir. Emen bebeklerde IQ daha yüksektir. Fizyolojik sarılığı önler. Ortakulak iltihabı riski azalır. Bazı kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır. Solunum yolu ve gastrointestinal enfeksiyonları daha az görülür. Alerjiye karşı koruyucudur ve bebeği pişikten korur. Çene ve diş gelişiminde rolü vardır.”

“Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır” diyen Kemik, annelerin, bebeklerini doğumdan sonraki ilk yarım saat veya bir saat içinde emzirmeye başlamaları gerektiğini kaydetti. Başarılı emzirmenin, annenin bebeğini emzireceğini düşünmesi ve bunu başaracağına inanmasıyla başladığını vurgulayan Kemik, nasıl emzireceğini bilen annenin kendine güven duyacağının da altını çizdi.