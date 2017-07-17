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İlk 6 ayda 1 milyar 276 milyon 593 bin dolarlık tekstil ve ham madde ihracatı

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATİB) Başkanı Sami Konukoğlu, yılın ilk 6 ayında 1 milyar 276 milyon 593 bin dolarlık tekstil ve ham maddeleri ihracatı yapıldığını söyledi.

İlk 6 ayda 1 milyar 276 milyon 593 bin dolarlık tekstil ve ham madde ihracatı

17 Temmuz 2017 11:36

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Sami Konukoğlu başkanlığında toplanarak sektördeki gelişmeleri ve ilk 6 aylık ihracatı değerlendirdi. İhracatın artırılması için önemli bir misyon üstlenen tekstil ihracatçılarının farklı pazarlarda analiz yaptıklarını belirten Konukoğlu, “İhracatımızın istenen seviyelere gelmesi için katma değer yüksek tekstil ürünleri üretiminin artırılması büyük önem arz etmektedir” dedi. Bunun yolunun İnovasyon, Arge ve eğitime gereken önemi vermekten geçtiğine dikkati çeken Konukoğlu, “Her geçen gün gelişen teknoloji ile bilgiye erişim kolaylaşmakta bu da sektördeki rekabeti ciddi seviyelere çıkarmaktadır” ifadelerine yer verdi. Konukoğlu, “Dış pazarlarda rekabet edebilirlik gücümüzü artırmak, hakim olduğumuz pazarlardaki pozisyonumuzu korumak ve yeni pazarlarda yer edinebilmek için ihracatçılarımız Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları eşliğinde, inovatif, katma değerli ürünlerin üretimini, tanıtımını ve ihracatını artırmak amacıyla büyük çaba göstermektedir” diye konuştu.

Bölgenin tekstil ve ham maddeleri ihracatının ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 276 milyon 593 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Konukoğlu, Gaziantep’in tekstil ihracatında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığına vurgu yaptı. Konukoğlu, bu başarının sürekliliğinin sağlanması için pazar arayışlarının devam ettirilmesi ve hakim pozisyonda olunan pazarlardaki gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 


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