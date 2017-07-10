İlk 6 ayda rekor kırdı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Haziran ayı üretim, ihracat, satış değerlendirme raporu açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 20, otomobil üretimi ise yüzde 36 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 869 bin adet, otomobil üretimi ise 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 411 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 306 bin adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 8 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre üretimde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 22 geriledi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 29 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 48 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 714 bin adet, otomobil ihracatı ise 504 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 22, euro bazında yüzde 26 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14 milyar 546 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 71 artarak 6 milyar 99 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 76 artarak 5 milyar 635 milyon euro seviyesine yükseldi.

ÜRETİM

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış ile toplam 869 bin 158 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 36 artarak 601 bin 586 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak-Haziran dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 894 bin 253 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda yüzde 6 azalırken, ürün grubu bazında; K. kamyonda yüzde 51, minibüste yüzde 45, B. kamyonda yüzde 9, otobüste yüzde 4 oranlarında artı ve midibüste yüzde 11, kamyonette yüzde 11 oranlarında azalma kaydetti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 36 oranında artarak 602 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi yüzde 16 oranında azalarak 25 bin 95 adet oldu.

PAZAR

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 410 bin 609 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı ve 305 bin 924 adet oldu. 2007-2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtildi. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görüldü.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 16 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 9 oranında arttı. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görüldü.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 9 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 oranlarında azaldı. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 22 oranında azalarak 9 bin 451 adet, kamyon pazarı yüzde 22 oranında azalarak 8 bin 180 adet, midibüs pazarı yüzde 13 oranında azalarak 816 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 41 oranında azalarak 455 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 17, otomobil pazarı yüzde 28 artarken, hafif ticari araç pazarı aynı seviyesini korudu ve ağır ticari araç pazarı yüzde 45 oranında düşüş gösterdi.

İHRACAT

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 504 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 714 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 29 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 6 bin 624 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı ve 14 milyar 546 milyon dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 26 artarak 13 milyar 432 milyon euro olarak gerçekleşirken, bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 35, yan sanayi ihracatı yüzde 2 oranında arttı.

TİM verilerine göre de toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.