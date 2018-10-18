İlk 8 haftanın VAR istatistikleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında toplam 458 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak üzere toplam 29 karar düzeltildi. Böylece ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi.

VAR sisteminin devreye girmesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre kırmızı kart sayısı yüzde 16, sarı kart sayısı yüzde 12 ve faul sayısı yüzde 11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye yükseldi.

Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.

İlk 8 haftada oynanan 72 maçtaki 7.076 dakikalık toplam sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. İlk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi böylece maçların toplam süresinin yüzde 99.77'lik bölümünde devrede kalarak Türk futboluna katkıda bulundu.

UEFA ELİT HAKEMLERİN VAR EĞİTİMLERİ RİVA'DA YAPILACAK

Dünya'nın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım 2018 tarihlerindeki UEFA Elit Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Eğitimi çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Teknolojisi ve mimarisiyle IFAB'ın beğenisini kazanan TFF VAR Merkezi'nde, UEFA'nın elit hakemleri dört gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirilecek. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde, yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştirecek.

Video Yardımcı Hakem Sistemi, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-2021 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakası, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali de VAR sistemi ile oynanacak.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ile 2021 UEFA Uluslar Ligi final müsabakalarında da VAR Sistemi'nin kullanacağını açıklamıştı.